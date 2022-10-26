График движения электричек Горьковского направления МЖД изменится 29-30 октября

29 — 30 октября скорректирован график движения пригородных поездов на Горьковском направлении МЖД Фото: Департамент транспорта Москвы

На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 29 по 30 октября изменится расписание движения пригородных поездов. Это связано с проведением работ по модернизации системы управления на участке Курский вокзал – Нижегородская, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Так, 29 октября с 23:40 до 10:30 будет закрыт участок Курский вокзал – Нижегородская. Электрички будут ходить от/до станции «Нижегородская». Интервалы движения поездов увеличатся, у некоторых составов скорректируют режим остановок.

Последний поезд к Курского вокзала оправится в области в 23:39 вместо привычных 01:05.

Пассажирам советуют ознакомиться с расписанием движения электричек заранее. Это можно сделать на сайте кампании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее KP.RU сообщал, что расписание поездов МЖД и МЦД-2 изменится с 20 по 30 октября 2022 года. Расписание некоторых поездов скорректируют из-за реконструкции моста через Оку.