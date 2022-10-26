Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

Строительство электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии Московского метрополитена находится в завершающейся стадии. Фото: mos.ru.

Подготовка Большой кольцевой линии московского метро вошла в завершающую стадию, сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 26 октября осмотрел электродепо «Нижегородское» и проверил, как продвигаются работы по возведению его основного пускового комплекса.

«Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро, и для его запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура, - рассказал Сергей Собянин. - Как вы знаете, на западе мы строим огромное электродепо «Аминьевское», а на востоке - «Нижегородское». Тоже большое депо, одно из крупнейших. Здесь будут сразу же заходить около 30 составов метрополитена. В декабре, до конца декабря, здесь должны уже стоять поезда и проводиться испытания».

Новое электродепо расположилось на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича.

«Мы не потеряли эту площадку. В свое время РЖД передали ее, и здесь появился современный завод: 900 рабочих мест, все достаточно современно и технологично», - отметил Сергей Собянин.

Мэр города подчеркнул, что электродепо разместилось достаточно близко к центру, в пределах Третьего транспортного кольца.

«Семьдесят лет в Москве электродепо не строились так близко к центру города. Это диктуется неотъемлемостью запуска Большой кольцевой линии», - уточнил глава столицы.

По словам заместителя генерального директора компании-подрядчика АО «Моспромстрой» Яниса Карибова, все работы движутся к завершению.

«Уверенно говорю и заявляю ответственно: в самое ближайшее время депо будет готово», - отметил Карибов.

Электродепо «Нижегородское» начали строить в 2015 году, в эксплуатацию его планируют сдать в 2023 году. Сейчас строители заканчивают работы на основном пусковом комплексе депо. Это отстойно-ремонтный корпус, в котором разместятся производственные мастерские, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты. Здесь смогут ремонтировать более 280 вагонов в год. На ночь в корпусе будут оставлять 30 составов по восемь вагонов.

В 2022-2024 годах в московском метро построят еще три электродепо - «Аминьевское», «Столбово» и «Южное». Сейчас стабильную работу столичной подземки обеспечивают 20 электродепо. В них поезда проходят ремонт и текущую подготовку к работе. Как подчеркнул Сергей Собянин, более половины столичных депо – либо новые, либо реконструированные.

«Стройка метро - это гигантская строительная площадка: протяженность огромная, тоннели, инженерные коммуникации, большое количество станций, которые возводить чрезвычайно сложно. Не менее сложная, масштабная работа идет по обеспечению подвижного состава: ремонт, эксплуатация. Для этого требуется строительство и реконструкция электродепо, которых сегодня в метро больше 20», - ранее рассказал Сергей Собянин.