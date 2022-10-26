Обвиняемый в групповом изнасиловании девушки в гостинице в Москве пойдет под суд

СК завершил расследование дела обвиняемого в групповом изнасиловании девушки в столичной гостинице Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завершил расследование в отношении 28-летнего обвиняемого в групповом изнасиловании девушки в столице. Уголовное дело направят в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Установлено, что ночью 1 августа 2022 года двое мужчин, применяя физическую силу, привезли девушку в гостиницу на Ленинском проспекте и там надругались над ней. Фигуранты воспользовались беспомощным состоянием потерпевши, вызванным употреблением алкоголя и одурманивающего вещества. Как выяснилось, молодые люди познакомились с девушкой накануне на работе, где она проходила стажировку.

Одного из насильников задержали. Его вина полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, в частости, допросами свидетелей, очными ставками и экспертизами.

В отношении второго злоумышленника уголовное дело выделено в отдельное производство. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.

Ранее KP.RU сообщал, что 26-летняя переводчица из Москвы обвинила крупного бизнесмена из Китая в изнасиловании. По ее словам, мужчина надругался над ней в квартире на улице Академика Пилюгина.