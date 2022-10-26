Мужчина ответит за убийство знакомого в Москве 19-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2002 году на юго-западе Москвы. Подозреваемый, на которого удалось выйти только спустя почти 20 лет, дал признательные показания, сообщили в следственном комитете России по столице.

Вечером 11 ноября 2002 года на проезжей части по улице Изюмская в Москве произошел конфликт между двумя мужчинами, причиной стал долг одного из них перед другим. Один из них достал огнестрельное оружие и ударил оппонента рукояткой по лицу, после чего выстрелил в грудь и сбежал. От полученных повреждений 38-летний потерпевший скончался на месте.

Снимок из дела об убийстве в 2022 году Фото: Следственный комитет России

Спустя более 19 лет в причастности к преступлению заподозрили 55-летнего мужчину. Его удалось задержать во Владимирской области.

На допросе под тяжестью имеющихся доказательств обвиняемый в содеянном признался и рассказал, что произошло.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли дело 19-летней давности об изнасиловании двух девушек. Как писал KP.RU, один из подозреваемых умер, второй избежит наказания из-за истечения срока давности.