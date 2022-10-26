Финансирование по большинству федеральных экологических проектов удалось сохранить на прежнем уровне

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Экологическая повестка актуальность не утратила. Сегодня в Государственной думе в первом чтении рассмотрели проект бюджета.

- По направлению экологии есть некоторые сокращения, по сравнению с предыдущими планами. В частности, по проектам Оздоровление Волги, Сохранение Байкала, Формирование комплексной системы по обращения с ТКО, - сообщил зампред Комитета по экологии Александр Коган. - В то же время увеличено финансирование на ликвидацию свалок в рамках проекта Чистая страна и на создание инфраструктуры по обращению с 1-2 классами опасности - объекта «Марадыковский» в Кировской области и «Камбарка» в Удмуртии. В совокупности по нацпроекту «Экология» расходы уменьшены на 13,7 млрд рублей в 2023 году (со 133,2 до 119,5 млрд рублей), что составляет около 10%. Финансирование проектов «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная Уборка», госпрограмма «Развитие лесного хозяйства» осталось примерно на том же уровне.

Александр Коган отметил, что задача остаётся прежней - обеспечить достижений целевых показателей к концу 2024 года и национальных целей до 2030 года.

Что касается федерального бюджета в целом, то он, по словам депутата Госдумы, сохраняет социальную направленность. В документе предусмотрены индексация пенсий, повышение прожиточного минимума и МРОТ, увеличение материнского капитала. Что немаловажно, Единая Россия продолжает реализацию Народной программы. В бюджете заложены средства на строительство новых и капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры.

- Я постоянно встречаюсь с людьми на своём округе и вижу, насколько высок запрос. Особенно – на образование и здравоохранение. На развитие этих сфер в бюджете заложено 1750,8 млрд. рублей. Это не просто цифры. Программы действуют. Это можно оценить по результатам текущего года. Только на моём избирательном округе в рамках Народной программы уже было отремонтировано 6 школ и детских садов. Продолжается строительство 10 новых объектов: новые школы в Чехове и Ступино на 825 и 550 мест, две поликлиники, два детских сада, станция скорой помощи в Кашире, пристройки к школам и ФАПы. Это только один пример. В бюджет заложены средства на ЖКХ, развитие культуры, промышленности, сельского хозяйства, наукоёмких предприятий, IT сферы, спорта, экологические программы, - отметил Коган.

Всего на 2023 год на реализацию пунктов Народной программы Единой России выделено 2,3 триллиона рублей.