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Общество26 октября 2022 15:27

Финансирование по большинству федеральных экологических проектов удалось сохранить на прежнем уровне

Заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии Александр Коган прокомментировал проект бюджета на 2023 год
Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото из личного архива.

Фото из личного архива.

Экологическая повестка актуальность не утратила. Сегодня в Государственной думе в первом чтении рассмотрели проект бюджета.

- По направлению экологии есть некоторые сокращения, по сравнению с предыдущими планами. В частности, по проектам Оздоровление Волги, Сохранение Байкала, Формирование комплексной системы по обращения с ТКО, - сообщил зампред Комитета по экологии Александр Коган. - В то же время увеличено финансирование на ликвидацию свалок в рамках проекта Чистая страна и на создание инфраструктуры по обращению с 1-2 классами опасности - объекта «Марадыковский» в Кировской области и «Камбарка» в Удмуртии. В совокупности по нацпроекту «Экология» расходы уменьшены на 13,7 млрд рублей в 2023 году (со 133,2 до 119,5 млрд рублей), что составляет около 10%. Финансирование проектов «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная Уборка», госпрограмма «Развитие лесного хозяйства» осталось примерно на том же уровне.

Александр Коган отметил, что задача остаётся прежней - обеспечить достижений целевых показателей к концу 2024 года и национальных целей до 2030 года.

Что касается федерального бюджета в целом, то он, по словам депутата Госдумы, сохраняет социальную направленность. В документе предусмотрены индексация пенсий, повышение прожиточного минимума и МРОТ, увеличение материнского капитала. Что немаловажно, Единая Россия продолжает реализацию Народной программы. В бюджете заложены средства на строительство новых и капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры.

- Я постоянно встречаюсь с людьми на своём округе и вижу, насколько высок запрос. Особенно – на образование и здравоохранение. На развитие этих сфер в бюджете заложено 1750,8 млрд. рублей. Это не просто цифры. Программы действуют. Это можно оценить по результатам текущего года. Только на моём избирательном округе в рамках Народной программы уже было отремонтировано 6 школ и детских садов. Продолжается строительство 10 новых объектов: новые школы в Чехове и Ступино на 825 и 550 мест, две поликлиники, два детских сада, станция скорой помощи в Кашире, пристройки к школам и ФАПы. Это только один пример. В бюджет заложены средства на ЖКХ, развитие культуры, промышленности, сельского хозяйства, наукоёмких предприятий, IT сферы, спорта, экологические программы, - отметил Коган.

Всего на 2023 год на реализацию пунктов Народной программы Единой России выделено 2,3 триллиона рублей.