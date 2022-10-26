Сбившего в Подмосковье 16-летнюю девушку водителя микроавтобуса отправили под арест до 25 декабря

Сбившего 16-летнюю девушку водителя микроавтобуса отправили под арест до 25 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском горокруге, в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения. Его заключили под стражу до 25 декабря 2022 года, рассказали в прокуратуре Московской области.

23-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, в 7:50 во вторник, 25 октября, водитель «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся на остановку общественного транспорта. По пути он сбил подростка. Как писал KP.RU, 16-летняя девушка скончалась от полученных травм.

Авария произошла на участке первого километра МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД.

Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура столицы. Также правоохранительное ведомство следит за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии. Детали произошедшего выясняют.