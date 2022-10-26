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Происшествия26 октября 2022 17:15

Директор Собчак Кирилл Суханов готов принести публичные извинения пострадавшим

Суханов готов признать получение 800 тысяч рублей
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Светлана ДАНИЛИНА
Директор Собчак Кирилл Суханов готов принести публичные извинения перед пострадавшими

Директор Собчак Кирилл Суханов готов принести публичные извинения перед пострадавшими

Сегодня 26 октября 2022 года проходит заседание по делу директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. В суде он заявил, что готов принести публичные извинения пострадавшим, и признает получение денег в размере 800 тысяч рублей.

- Я готов принести публичные извинения пострадавшим. Готов признать получение денег в 800 тысяч рублей, — заявил Суханов в суде.

Суханов был задержан во время оперативного эксперимента, когда ему был передан задаток - те самые 800 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что расследование началось после того, как глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал заявление в полицию. Судья озвучил, что разбирательства связаны с деятельностью телеграм-канала «Тушите свет!», а именно публикацией от 22 октября.

Телеграм-канал, который фигурирует в уголовном деле, был запущен 11 октября. Сейчас у него 14 тысяч подписчиков. При этом Суханов утверждает, что не имеет отношения к скандальной публикации, так как у него нет доступа к каналу.