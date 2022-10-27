Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволило столичному кабельному заводу увеличить выработку

Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». В целом за трёхлетку участие в нем сможет принять 561 московская компания. При этом требованиям проекта отвечают примерно четыре тысячи предприятий города. Среди них - завод «Москабель», выпускающий кабельно-проводниковую продукцию. Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева, за полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» завод на 20 процентов нарастил выработку на пилотном потоке.

«При помощи инструментов бережливого производства предприятие смогло сократить время переналадки и увеличить скорость заправки оборудования, - отметила Мария Багреева. - В результате повысилась эффективность работы оборудования на пилотном потоке. Если в марте этот показатель составлял всего 58 процентов, то сейчас он достиг 75 процентов».

По ее словам, такие изменения привели к уменьшению времени протекания процессов на 18 часов. При этом количество незавершенного производства сократилось на 26 процентов.

«При этом сейчас завод может дополнительно произвести более 30 километров кабеля в месяц при сохранении численности производственного персонала», - уточнила столичный министр.

Теперь в планах предприятия - заручиться поддержкой экспертов и расширить внедрение инструментов бережливого производства на другие производственные линии.

Напомним, проект «Производительность труда» в столице курирует Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города. Заявки принимаются на сайте оператора национального проекта в России. Там обязательно нужно указать регион – город Москва.