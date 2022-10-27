Ефимов: Лидером по выдаче льготной IT-ипотеки стала Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о максимальной сумме оформленной льготной ипотеки для IT-специалистов в столице по сравнению с регионами России. С мая этого года, когда в стране была запущена программа поддержки отрасли информационных технологий, в Москве ее участники получили 1129 таких кредитов. Их общая сумма - 14,3 миллиарда рублей!

«Сфера информационных технологий является одной из самых массовых и «молодых», - отметил заммэра. - В ней работают 6,8 процента от общего числа занятых в экономике столицы, из них 48 процентов – это специалисты не старше 35 лет».

По его словам, молодежь активно оформляет льготную IT-ипотеку, с помощью которой можно с выгодой улучшить свои жилищные условия.

«Сейчас на столицу приходится около 30 процентов от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43 процента от их общего объема в денежном выражении», - уточнил Ефимов.

Статистику по льготной IT-ипотеке привела министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Известно, что с мая по сентябрь было подано примерно 5,7 тысячи таких заявок. Из них 3,8 тысячи уже одобрены. Самым урожайным на оформленные для IT-специалистов льготные кредиты стал июнь.

«Тогда в Москве было выдано 360 IT-ипотек на сумму 4,3 миллиарда рублей, - сообщила Багреева. - В июле банки выдали 262 кредита на 3,4 миллиарда рублей, в августе и сентябре – 242 и 232 кредита объемом 3,1 миллиарда рублей в месяц».

НА ЗАМЕТКУ

Льготной IT-ипотекой вправе воспользоваться жители в возрасте от 22 до 44 лет. При этом они должны работать в IT не менее трех месяцев.

Максимальная сумма кредита для Москвы и остальных «миллионников» - 18 миллионов рублей. А ежемесячный доход заемщика должен быть не менее 150 тысяч рублей.

Ставка по кредиту - до пяти процентов.

Действие льготной программы рассчитано до 31 декабря 2024 года.