Владислав Овчинский: Высокотехнологичный фармацевтический склад построили в ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о создании инновационного складского комплекса в столице. Его разместили на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Строительство сооружения в четыре тысячи квадратных метров в фармацевтическом комплексе «ПК-137» обеспечил резидент ОЭЗ - биотехнологическая компания «Биокад».

«Он предназначен для хранения всех видов сырья и упаковки, которые используются в фармацевтическом производстве, - отметил глава ведомства. - Мощности склада позволяют обеспечить единовременное хранение до 10 тысяч палето-мест».

Напомним, «ПК-137» позволит выполнить офсетный контракт, который подписали город и компания «Биокад». В нем прописано, что предприятие выпустит лекарства для пациентов с онкологическими и аутоиммунными болезнями. Медучреждения столицы уже получили в прошлом году порядка 290 тысяч таких упаковок, за два квартала 2022 года – более 250 тысяч. Их производство отслеживается с помощью созданной компанией системы контроля качества по стандартам GMP. При этом оснащение самих цехов и всех зданий «ПК-137» выполнено на высоком уровне. Сюда входят высокотехнологичное производственное оборудование и новейшие инженерные решения. Это позволяет увеличить инвестиционную и операционную эффективность комплекса. Площадка также располагает собственной химико-аналитической и микробиологической лабораториями.

КОНКРЕТНО

Подробнее о проекте рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Вот как выглядит фармкомплекс:

- общая площадь - 43 тысячи квадратных метров;

- сумма инвестиций - более 5 миллиардов рублей;

- количество новых рабочих мест - более 170;

- высокостеллажное оборудование и специализированная узкопроходная техника, обеспечивающие хранение и обработку грузов на высоте до 19 метров;

- особые температурные условия для хранения сырья и упаковки - зона основного хранения (+15–25 °C), холодильная камера (+2–8 °C) и камера контролируемой влажности (40–60%);

- отдельные зоны для хранения огнеопасных материалов;

- комнаты-холодильники для выгрузки, обработки и отгрузки лекарств, требующих поддержания температуры в «холодовой цепи».