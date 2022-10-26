Составлена карта центров помощи семьям мобилизованных в Московской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московской области открылись центры помощи семья мобилизованных. Туда можно обратиться за помощью тех, кто остался без кормильца. Посмотреть адреса центров можно на специальной карте.

Сотрудники окажут помощь родным и близким защитников родины, по возможности, решат любую возникшую проблему.

Губернатор региона сразу отметил, что работу нужно проводить максимально корректно, чтобы никто не чувствовал себя в безысходности, пишет РИАМО.

В Москве также социальные службы города работают по нескольким направлениям оказания системной поддержки семьям мобилизованных. Специалисты помогут устроить ребенка в сад, отправить пожилого родителя в санаторий или записать его на обследование.

Тем временем, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила предоставить отсрочку от мобилизации мужчинам, чьи жены находятся на 12-й неделе беременности.

Общественница просит не призывать на службу мужчин, у которых жена имеет срок беременности не менее 12 недель, и до достижения ребенком после рождения возраста 6 месяцев, сообщает "Газета.Ru".

Мобилизованным предпринимателям предоставлена возможность сохранить свой бизнес. Помимо этого, малый бизнес освободят от возможных пеней и штрафов, дав возможность расторгать обременительные договоры, если их неисполнение связано с призывом, пишет ФАН.