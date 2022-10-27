Сергунина: 30 ИТ-компаний презентовали свою продукцию на выставке Gitex в Дубае под брендом Made in Moscow

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

В Дубае состоялась международная ИТ-выставка Gitex. Участниками крупнейшего отраслевого мероприятия на Ближнем Востоке стали 30 московских компаний. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, свои разработки они презентовали под единым брендом Made in Moscow. Финансирование всей деловой части программы взял на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

«В этом году на выставке в Дубае свои самые перспективные и востребованные разработки, в том числе в сфере управления и внедрения ИТ-систем, представили 30 московских компаний. Это в два раза больше, чем в 2021-м. В общей сложности предприниматели провели свыше 500 встреч с потенциальными клиентами — представителями бизнеса, крупнейших банков и государственных структур», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, для столичных предприятий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали одним из самых быстрорастущих рынков. Это подтверждается статистикой 2021 года. Тогда несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ОАЭ увеличился в семь раз. В итоге общая сумма - 34,9 миллиарда рублей!

Столичные ИТ-компании при поддержке МЭЦ участвуют в Gitex на протяжении пяти лет. В этом году единый бренд Made in Moscow собрал создателей ИТ-систем для обратной связи и онлайн-мониторинга в строительстве, 3D-принтеров, интерактивных роботов, других производителей. Среди них - разработчик цифрового двойника конструкционных элементов зданий и механизмов. Новинка позволяет удалённо отслеживать отовсюду не только производство и логистику, но даже монтаж изделий.

Напомним, выставка Gitex проводится в ОАЭ с 1981 года. Сейчас ее участниками стали свыше 4,5 тысячи компаний из более чем из 170 стран мира.