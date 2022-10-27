Случайный свидетель разбойного нападения не дал ограбить курьера на северо-западе Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случайный свидетель разбойного нападения на курьера в Хорошево-Мневниках Москвы помог полиции задержать налетчика. Как пишет «МВД Медиа», мужчина увидел, как неизвестный угрожает доставщику ножом и требует отдать ему ценные вещи. Очевидец преступления не растерялся, вызвал полицию и не дал налетчику сбежать.

Мужчина спускался по лестнице в подъезде собственного дома на набережной Новикова-Прибоя, где и заметил неладное. Он вступился за потерпевшего. На улице он не дал нападавшему сбежать и позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранители задержали налетчика.

Нападавшим оказался 43-летний приезжий гражданин. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам разбоя, совершенного с применением оружия. Задержанного заключили под стражу.

Ранее неадекватный мужчина с ножом напал на охранников ТЦ «Саларис» в Москве. Как писал KP.RU, его помог задержать посетитель.