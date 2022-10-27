Жители Москвы смогут привиться назальной вакциной «Спутник V» Фото: Shutterstock

В Москве появилась возможность привиться от коронавируса назальным вариантом вакцины «Спутник V». От привычных уколов она отличается только способом введения. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Поставки нового препарата в столичные медучреждения уже начались. Назальная вакцина будет доступна во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса. Для получения прививки в поликлиниках требуется запись, без предварительной записи вакцинироваться можно в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице.

Уточняется, что перед назальной вакцинацией за сутки, а также сутки после нее стоит воздержать от занятий спортом. За час до и час после прививки рекомендуют не курить. Также два часа после вакцины нужно постараться не чихать.

Назальную вакцину рекомендуют для ревакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о способах записаться на вакцинацию от коронавируса. Прививки доступны детям от 12 лет и взрослым.