До конца 2022 года в Москве начнется переселение более 10 тысяч участников реновации

Еще более десяти тысяч жителей столичных районов реновации начнут переселяться в новые квартиры до конца этого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще более десяти тысяч жителей столичных районов реновации начнут переселяться в новые квартиры до конца этого года. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, для них передадут под заселение 20 многоэтажек.

«Всего до Нового года по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки», - отметил Бочкарев.

Для будущих жилых домов переселенцев составлен список из 561 «стартовой» площадки. Всего на них планируется построить девять миллионов квадратных метров.

«Только с начала этого года список «стартов» пополнился 29 новыми площадками в девяти округах столицы», - уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, этого будет достаточно для переселения в рамках очередных этапов программы.

Напомним, ранее стало известно, что по проекту бюджета Москвы в 2023 - 2025 годах в столице планируется построить шесть миллионов квадратных метров жилья, в том числе 5,4 миллиона квадратных метров по программе реновации. В новые дома переедут более 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек. Только в 2023 году на реновацию намечено потратить 172,2 миллиарда рублей.

ЦИФРЫ

С 2017 года, то есть с момента старта программы реновации в столице, снесены 124 жилых дома, в том числе с начала 2022 года – 44 здания.

С начала этого года передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов. Всего в 2022-м переселенцы в столице получат 72 «стартовых» дома.