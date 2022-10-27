Против Витаса возбудили уголовное дело из-за нападения на сотрудника Минтруда в караоке-баре

Уголовное дело возбуждено после нападения Витаса на сотрудника Минтруда Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После нападения Витаса на сотрудника Минтруда возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. По ходатайству следователя певец находится под подпиской о невыезде.

Согласно заключению эксперта, у пострадавшего от действий Виталия Грачева, Султана Джандигова диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени.

Напомним, 23 октября известный певец Витас стал участником скандала в центре Москвы. Артист поссорился с одним из посетителей караоке-бара, где отдыхал с друзьями. После этого он напал на своего оппонента, оказавшегося чиновником федерального министерства, с газовым баллончиком. Витас распылил перцовку в лицо соперника, после чего тому понадобилась медицинская помощь. Об этом писал KP.RU. Чиновник написал заявление в полицию, ведется расследование.