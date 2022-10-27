Трактор, грузовик и легковушка столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

27 октября в Москве, на Кутузовском проспекте, в районе площади Победы произошло ДТП, в котором столкнулись грузовой автомобиль и трактор. Также, вероятно, зацепило и легковушку, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как сообщают в ведомстве, на месте столкновения грузовика с трактором уже работают экстренные службы Москвы, выясняются обстоятельства случившегося, уточняется информация о пострадавших.

Из-за ДТП перекрыты три полосы движения из пяти на Кутузовском проспекте, водителей просят заранее выбирать пути для объезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве водитель легкового автомобиля врезался в пассажирский автобус, и сразу же скрылся с места происшествия. Столкновение произошло на большой скорости, в момент поворота автобуса. Предположительно, виновник ДТП не справился с управлением. Сейчас его ищут, пострадавших в этом инциденте не было.