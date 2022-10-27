Аналитики перечислили «женские» и «мужские» улицы Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Исследовательская компания AdMetrix совместно с МТС изучила специфику передвижения москвичей по улицам столицы. Результатами поделился РБК.

Оказалось, что женщины в основном находятся в центре города. Чаще всего они передвигаются по Остоженке, Волхонке и Шаболовке. Процент представительниц женского пола от всех людей на этих улицах в августе 2022 года составил 56, 55 и 55 соответственно. Также больше женщин, чем мужчин, было на Большой Дмитровке и площади Пречистенские Ворота — по 54 процентов.

Обратной стала ситуация на МКАД, где доля мужчин от общего трафика составила 66 процентов. Также «мужскими» можно назвать улицу Генерала Дорохова с 65-процентным перевесом, Верхние Поля с 64 процентами, Щелковское шоссе с 63 процентами и улицу Сталеваров — 62 процента.

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