Владислав Овчинский: столичный производитель электроустановочных изделий увеличит выпуск продукции в 1,5 раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Розетки, выключатели, переключатели, блоки бытовых сантехкабин и пакетные промышленные переключатели – всего более 250 видов изделий, которые уже более 60 лет выпускает компания «Кунцево-Электро». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, городское предприятие запускает дополнительные линии для производства электромонтажных и электроустановочных изделий. Финансовую помощь ему город выделил в 2020 году.

«Полученные средства компания направила на расширение производственных мощностей и уже запустила новую литейную линию, - отметил глава ведомства. - Благодаря этому объем производства увеличится в 1,5 раза – до пяти тысяч изделий в год».

По его словам, развитие предприятия позволит поставлять на внутренний рынок ещё больше отечественных товаров. Сюда входит оригинальная продукция и разработанная для импортозамещения. Новую линию оснастили высокотехнологичными литьевыми машинами. В эти восемь аппаратов высыпают пластиковые гранулы и превращают их в жидкий пластик. Все используемые детали для готовых изделий делают в цехах предприятия, то есть это производство полного цикла. Ежемесячно два действующих литьевых участка перерабатывают до 22 тонн пластиков, на новой линии можно будет ежегодно перерабатывать до 250 тонн. Благодаря открытию линии дополнительно появятся 45 рабочих мест.

Стоит отметить, что «Кунцево-Электро» входит в число крупнейших промышленных компаний столицы, на которых трудятся работники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из более чем 200 специалистов предприятия половина - с ОВЗ. Как пояснил генеральный директор «Кунцево-Электро» Валерий Моложаев, начатый проект позволит не только сохранить рабочие места, но и открыть 45 для тех, у кого есть инвалидность.