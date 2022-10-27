Полицейские задержали грабителя по горячим следам после нападения на женщину в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЗАО Москвы по улице шла 30-летняя местная жительница, к которой подошёл неизвестный мужчина и начал угрожать, требуя отдать ему деньги. Однако женщина оказала сопротивление, и даже смогла вызвать полицию, благодаря чему грабителя удалось вскоре задержать. Об этом пишет пресс-служба столичного МВД.

Нападавший вцепился в сумку местной жительницы, начал вырывать её, но женщина ответила тем же, и параллельно умудрилась позвонить в полицию и вызвать правоохранителей. Всё это происходило при постоянном давлении, включая применение физической силы, со стороны грабителя. В итоге мужчина убежал, когда услышал приближающуюся сирену полиции.

Злоумышленник всё же унёс с собой сумку женщины, для чего ему пришлось несколько раз её ударить - пострадавшая обратилась к медикам с множественными ушибами. Грабителя же по горячим следам задержали в районе Молдавской улицы, им оказался 38-летний приезжий. Он украл около 25 тыс. рублей, и часть денег даже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, уточняются обстоятельства произошедшего. Приезжему за совершённое преступление может грозить до семи лет колонии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве произошёл аналогичный случай - женщина отбилась от напавшего на неё грабителя, попав при этом на запись с камеры видеонаблюдения, и приезжего затем задержала полиция.