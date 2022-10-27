В Москве суд отправил в СИЗО ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина. Фото: Саша Савельева /ТАСС

В Москве арестовали ректора Российского биотехнологического университета. Михаил Балыхин стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Головинский суд Москвы отправил возглавлявшего ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет» Михаила Балыхина в СИЗО. Сообщается, что его арест связан с расследованием головного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе суда отметили, что решение об аресте Балыхина пока не обжаловали.

Под стражей ректор Российского биотехнологического университета пробудет до 25 декабря 2022 года, добавили в Головинском в суде.

Напомним, 26 октября стало известно о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего редактора издания «Татлер» Ариана Романовского. Как писал KP.RU, их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха». По решению суда обоих отправили в СИЗО на два месяца.