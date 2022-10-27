Андрей Бочкарёв: Около восьми тысяч рабочих мест создано в электродепо столицы за 11 лет

Строительство электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии Московского метро вышло на финишную прямую. Фото: mos.ru.

В столице с 2011 года было построено 11 электродепо для обслуживания составов Московского метрополитена. В них было создано около восьми тысяч рабочих мест, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«За 11 лет в Москве построены шесть депо: «Митино», «Братеево», «Лихоборы», «Солнцево», «Руднево» и первый этап депо «Нижегородское». Также пять электродепо реконструированы: «Печатники», «Планерное», «Сокол» и первые этапы депо «Владыкино» и «Выхино», - рассказал Андрей Бочкарёв. - Благодаря этой работе в городе было создано около восьми тысяч рабочих мест».

Вице-мэр уточнил, что одно электродепо в среднем обеспечивает рабочими местами около тысячи сотрудников.

«Это важная мера поддержки экономики города. Электродепо – это достаточно крупное предприятие, обеспечивающее занятость квалифицированным специалистам», –подчеркнул глава градостроительного комплекса столицы.

Потребность в электродепо в Москве постоянно растет. Такие комплексы необходимы для того, чтобы размещать составы метро на ночь, ремонтировать их и проводить ежедневную эксплуатацию, в том числе мыть и дезинфицировать. Столичная подземка с каждым годом расширяется, появляются новые ветки, открываются новые станции и, соответственно, увеличивается количество поездов на маршрутах. А вместе с ними растет и необходимость в строительстве новых электродепо.

К началу 2023 года метростроевцы сдадут в эксплуатацию еще одно электродепо - «Нижегородское». Мэр Москвы Сергей Собянин 26 октября проверил ход работ по оборудованию его основного пускового комплекса. Строительство электродепо вышло на финишную прямую.

«Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро, и для его запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура. Как вы знаете, на западе мы строим огромное электродепо «Аминьевское», а на востоке - «Нижегородское», - рассказал Сергей Собянин. - Тоже большое депо, одно из крупнейших. Здесь будут сразу же заходить около 30 составов метрополитена. В декабре здесь должны уже стоять поезда и проводиться испытания».

Электродепо «Нижегородское» начали строить в 2015 году. Сейчас строители заканчивают работы на основном пусковом комплексе депо. Это отстойно-ремонтный корпус, в котором разместятся производственные мастерские, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты. Здесь смогут ремонтировать более 280 вагонов в год. На ночь в корпусе будут оставлять 30 составов по восемь вагонов.

В 2022-2024 годах в московском метро построят еще три электродепо - «Аминьевское», «Столбово» и «Южное». Сейчас стабильную работу столичной подземки обеспечивают 20 электродепо. В них поезда проходят ремонт и текущую подготовку к работе. Как подчеркнул Сергей Собянин, более половины столичных депо – либо новые, либо реконструированные.