Ликсутов рассказал об изменении цен на парковку в Москве

Ликсутов: Цена парковки в центре Москвы поднимется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал в беседе с "Москва 24" о том, что в столице ожидается изменение цены парковки в центре города. По его словам, меняться цена может как в сторону подорожания, так и в противоположную - дорожать.

Согласно концепции, которой придерживаются власти столицы, дорожать будут только те парковки, загруженность которых превышает 85 %. В таких местах цена вырастет, но максимальная планка возможного штрафа составляет 450 рублей в час, как и раньше.

Если же парковка находится на менее оживлённой улице, и не набирает должного числа клиентов, то тарифы в отношении таких мест расти не будут.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, возле платформы Внуково, с 17 сентября снова открылась парковка со шлагбаумом. Ранее она была закрыта из-за реконструкции дороги.