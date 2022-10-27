Ответственные за отопление в соцучреждениях Подмосковья могут сообщить о нарушениях «горячей кнопкой» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Горячая кнопка» для устранения нарушений температурного режима заработала в приложении «Проверки Подмосковья». Как пояснили в министерстве госуправления региона, сервис позволяет быстро реагировать на проблемы в работе отопления на социальных объектах.

Модуль добавили в приложении в прошлом году. Теперь он заработал вновь и будет доступен во время всего отопительного сезона. Воспользоваться «горячей кнопкой» могут ответственные за объект. Всего к модулю подключили порядка 9,5 тыс. социально значимых объектов Московской области. Это школы, детские сады, больницы, спортзалы и бассейны.

Если температура в учреждении не соответствует норме, то ответственный передает эту информацию в министерство энергетики региона при помощи сервиса. После этого проблему находят и оперативно устраняют.

Ранее KP.RU писал, что отопление в домах и соцучреждениях Подмосковья включили на 100 процентов к 30 сентября.