Труп женщины пролежал под горами мусора в одной из квартир Москвы около недели Фото: Олег ЗОЛОТО

23 октября московские полицейские получили заявление о пропаже женщины, которое подала её 77-летняя мать. Как позже выяснилось, дочь пенсионерки не пропадала - она умерла в своей квартире, но мать не нашла её из-за гор мусора. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Пожилая женщина живёт в Севастополе, и каждый день созванивалась со своей дочерью из Москвы. Однако когда та перестала отвечать на звонки - пенсионерка вылетела в столицу, чтобы найти её. Прибыв в квартиру она не нашла ни дочь, ни её документы, и обратилась с заявлением в полицию.

Когда же правоохранители прибыли по месту жительства женщины в Коптево, они увидели что квартира завалена до потолка мусором и разными вещами. 26 октября, во время разбора всего этого хлама, было обнаружено тело женщины. Оно лежало на пакетах с вещами, и согласно выводам экспертов - находилось там около недели. По данному случаю начата проверка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одной из квартир Москвы было найдено тело женщины-кинолога, которая проживала сразу с 20 собаками. Её лицо было сильно искусано.