Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства новой школы на Люблинской улице

В школу в составе ЖК «Люблинский парк» будут ходить 1150 учеников. Фото: stroi.mos.ru.

Школу на Люблинской улице, которая сейчас строится в составе ЖК «Люблинский парк», необходимо сдать к началу следующего учебного года. Такую задачу перед столичными строителями поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города 27 октября побывал на стройплощадке и осмотрел ход работ на объекте. Общаясь с представителями компании-застройщика, Сергей Собянин поручил обеспечить открытие школы к 1 сентября 2023 года.

«Мы перевалили за последние годы в строительстве объектов образования за 500, - рассказал мэр Москвы. - Это такие уже большие современные объекты: крупные школы, детские сады, оснащенные по современному стандарту, который обеспечивает полный комплекс обучения, включая общеобразовательные программы, и также предпрофессиональные. Особенно, конечно, востребованы образовательные учреждения в новостройках, где идет активное масштабное строительство, как здесь, в Люблино. Построен детский сад, достраивается школа. Надеюсь, что она к 1 сентября заработает и примет новоселов».

Школу на 1150 мест в составе ЖК «Люблинский парк» начали строить в декабре 2020 года. Она возводится полностью за счет средств инвестора. Когда здание будет готово, новый образовательный объект войдет в состав школы имени Достоевского. По словам генерального директора компании-подрядчика «ГК «ПИК» Ивана Поландова, сейчас школа построена на 70%.

«В первом квартале 2023 года выйдем в завершение по отделочным и инженерным работам и монтажу технологического оборудования. До 30 марта объект будет введен в эксплуатацию, начнутся процедуры по передаче школы департаменту образования города Москвы с плановым открытием для учащихся в сентябре 2023 года», - рассказал Иван Поландов.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил важность сдачи школы строго по графику, чтобы детям из нового жилого комплекса было куда пойти учиться.

«График нужно выполнять. У вас уже 200 тысяч квадратных метров жилья сдано. Если вы сдаете жилье, и появляются жильцы и дети, то должны обеспечивать все необходимой инфраструктурой», - подчеркнул мэр Москвы.

Четырехэтажное здание школы площадью 20 тысяч квадратных метров возводится по индивидуальному проекту. В нем будут учиться дети с первого по одиннадцатый классы. Кроме обычных учебных кабинетов в школе будет оборудован ИT-полигон с лабораторным практикумом. В учебном заведении также появятся классы для художественных и музыкальных занятий, мастерские для уроков труда, в которых девочки будут учиться шить и изучать основы кулинарии, шахматный кружок. В здании оборудуют многофункциональный библиотечный центр и медиатеку, просторный актовый зал на 690 мест и два спортзала. На прилегающей к школе территории появятся физкультурно-спортивная зона, а также теплица и грядки для посадки растений.

Всего в столице с 2011 года было построено 513 новых образовательных учреждений. Из них 360 зданий – это детские сады, и еще 153 - школы. 290 объектов из этого списка были возведены на средства столичного бюджета и 223 - за счет инвесторов. Планируется, что за 2022-2024 годы в Москве будут построены еще более 150 зданий школ и детских садов.