Стал известен возраст самой пожилой жительницы Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский Департамент труда и соцзащиты назвал возраст самой пожилой жительницы столицы России. Ей оказалась женщина, родившаяся в 1915 году. Сейчас ей 107 лет, о чём пишет издание «Абзац».

Помимо самой возрастной жительницы города, в Москве также стоят на учёте в ведомстве соцзащиты около 700 граждан старше 100 лет, и более 56 тыс. человек, возраст которых перевалил за 90 лет. Людей чуть помладше в разы больше - в столице насчитывается около 384 тыс. человек, которым от 80 до 90 лет. Москвичей же от 70 до 80 лет почти миллион - 767 тыс. человек.

В общих же числах в Москве живут около трёх миллионов пенсионеров, что позволяет сделать вывод - пенсию в городе получает каждый четвёртый житель.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве пенсионеры стали в 10 раз чаще тратиться на онлайн-курсы, чтобы получить знания о современных профессиях и работе из дома.