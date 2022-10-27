Собянин упростил порядок получения детских пособий в Москве для семей мобилизованных

Подать заявление на оформление детских пособий в упрощенном порядке можно в городском Центре поддержки семей мобилизованных. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство «Москва».

Семьи мобилизованных москвичей с 1 ноября смогут оформить выплаты на детей в ускоренном порядке. Мэр столицы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и выплат молодым семьям военнослужащих. Решение главы города поможет оперативно обеспечить родственников бойцов социальной помощью.

«Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (возраст родителей на дату рождения ребенка - до 36 лет) для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Пока мобилизованные москвичи проходят службу, выплаты на детей и пособия молодым родителям будут назначаться без учета доходов семьи. При оформлении денежной помощи также не будут учитываться уровень имущественной обеспеченности членов семьи и денежные суммы, поступившие на их банковские счета.

«Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в городе Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия», - уточнили в пресс-службе.

Подать заявление на оформление детских пособий в упрощенном порядке можно будет с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров госуслуг Москвы. Родственники призванных на службу горожан также могут оформить выплаты в Центре поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ранее Сергей Собянин распорядился переводить в ускоренном режиме ежемесячные выплаты родственникам мобилизованных. После объявления частичной мобилизации правительство Москвы приняло решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы, в размере 50 тысяч рублей в месяц. Оформить их можно, также обратившись в городской Центр поддержки семей мобилизованных.

Сотрудники Центра оказывают близким призывников любую другую помощь. Например, помогают устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить пожилых родственников в учреждения социального обслуживания или организовать уход и помощь на дому, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию. Городские власти также готовы помочь родственникам военнослужащих с оплатой детских садов и кружков, если у семьи появится в этом необходимость.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании будут призваны около 300 тысяч резервистов. В Москве частичная мобилизация уже завершилась, поскольку столица выполнила все задачи, поставленные Министерством обороны РФ.