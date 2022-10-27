Тишковец: Ночь на 30 октября станет самой тёплой в Москве за последние 75 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве и Московской области порадует жителей лёгким потеплением в последний раз к концу недели, а затем наступит глубокое предзимье. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам синоптика, ночь на 30 октября, воскресенье, станет самой тёплой в регионе за последние 75 лет. Разумеется, для нынешнего периода. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, чего не случалось уже очень давно. Однако как следует насладиться погодой не выйдет - будет очень ветрено и дождливо.

По словам Тишковца, ближайшие трое суток будут достаточно тёплыми, и температура воздуха в регионе будет варьироваться от +1 ночью до +11 днём, что на 5-6 градусов выше нормы для конца октября. Начиная же с 31 октября Московский регион уже полностью войдёт в предзимнее состояние.

Ранее KP.RU сообщал о том, что вечером 27 октября температура воздуха в Москве опустится до +4-6 градусов по Цельсию.