Сергей Собянин продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств

На сегодняшний день в «пилоте» участвуют более 350 частных аптек. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил еще на год пилотный проект по выдаче бесплатных льготных лекарств в коммерческих аптеках города. На сегодняшний день в «пилоте» участвуют более 350 частных аптек. В 2022 году они приняли от москвичей 6,2 тысяч льготных рецептов и выдали по ним лекарств на 6,7 миллиона рублей. Число льготников, пользующихся услугами коммерческих аптек, постоянно растет. Поэтому глава города решил продлить эксперимент до конца 2023 года.

«Правительство Москвы приняло решение продлить до 31 декабря 2023 года реализацию пилотного проекта по обеспечению отдельных льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В проекте участвуют коммерческие аптеки, у которых есть действующая лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, а также подключение к системе ЕМИАС. Они обязуются выдавать препараты льготным категориям граждан в день обращения. Реализация пилотного проекта расширяет возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств. Например, покупатели могут получить препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

«При этом для льготников сохраняется возможность получения бесплатных лекарств в привычной форме - в аптечных пунктах городских поликлиник. Расчеты с аптечными организациями - участниками пилотного проекта осуществляются ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере стоимости фактически отпущенных бесплатных лекарств», - сообщили в пресс-службе.

Для того, чтобы получить льготное лекарство в коммерческой аптеке, клиенту необходимо предъявить QR-код электронного рецепта на экране телефона или на бумаге, распечатанной в инфомате поликлиники. Уточнить адреса коммерческих и городских аптек, выдающих льготные лекарства, пациенты могут в своей электронной медицинской карте (в разделе «Рецепты»), на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в инфомате поликлиники.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об индексации социальных выплат на 10%. Сумма ежемесячной денежной помощи вырастет для московских пенсионеров и семей с детьми. Пенсии и пособия проиндексируют с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится с 21 тысячи 193 рублей до 23 тысяч 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров столицы.

Всего на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многое другое) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 миллиарда рублей.