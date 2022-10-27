Получать льготные лекарства по электронному рецепту в Москве можно до 31 декабря 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие проекта по выдаче льготных лекарств через коммерческие аптеки по электронному рецепту до 31 декабря 2023 года. Участвовать в проекте могут аптеки с действующей лицензией, подключённые к ЕМИАС, и обязующиеся выдать заказанные лекарства в день обращения. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Для тех, кому такой вариант получения лекарств кажется сложным, всё ещё действует привычная система - медикаменты можно забрать из аптечных пунктов городских поликлиник. Те же аптеки, которые подключились к проекту, будут получать расчёты ежемесячно, в виде бюджетных субсидий по цене отпущенных лекарств.

Получить лекарство в коммерческой аптеке можно, предъявив QR-код электронного рецепта. Ознакомиться со списком частных и городских аптек, выдающих льготные лекарства, можно в электронной медкарте в разделе «Рецепты» на mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» или в инфомате поликлиники.

За 2022 год по такой схеме коммерческие аптеки выдали препаратов на 6,7 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с марта 2023 года начнут продавать рецептурные лекарства онлайн, в виде эксперимента.