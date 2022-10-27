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НовостиПроисшествия27 октября 2022 15:04

Серийному «сетевому» педофилу из Москвы дали 18 лет колонии строгого режима

Материалы его уголовного дела составили более 50 томов
Сергей КУДРИН
Серийному «сетевому» педофилу из Москвы дали 18 лет колонии строгого режима

Серийному «сетевому» педофилу из Москвы дали 18 лет колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роман Корябин, проживающий в Москве, осуждён на 18 лет колонии строгого режима за 36 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Материалы уголовного дела Корябина составили более 50 томов. Об этом пишет пресс-служба столичного СК.

Согласно данным следствия, в июле 2019 года обвиняемый списывался с несовершеннолетними из разных регионов России через социальные сети, и психологически давил на них, чтобы удовлетворить свои сексуальные фантазии. Он вынуждал детей присылать ему фото и видео порнографического содержания с их участием, и даже принуждал к половым актам. Собранные с пострадавших материалы он собирал в отдельной группе в мессенджере. От действий Корябина пострадали 20 детей.

Собранные следствием доказательства были признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор Корябину по следующим статьям: 17 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 16 эпизодов - п.п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ и 3 эпизодов - ч. 2 ст. 135 УК РФ.

Суд назначил Корябину 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Материалы его уголовного дела были расписаны на 50 томах.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве приговорили к 13 годам преподавателя ВШЭ за действия сексуального характера в отношении девочек 6 и 11 лет.