Серийному «сетевому» педофилу из Москвы дали 18 лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роман Корябин, проживающий в Москве, осуждён на 18 лет колонии строгого режима за 36 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Материалы уголовного дела Корябина составили более 50 томов. Об этом пишет пресс-служба столичного СК.

Согласно данным следствия, в июле 2019 года обвиняемый списывался с несовершеннолетними из разных регионов России через социальные сети, и психологически давил на них, чтобы удовлетворить свои сексуальные фантазии. Он вынуждал детей присылать ему фото и видео порнографического содержания с их участием, и даже принуждал к половым актам. Собранные с пострадавших материалы он собирал в отдельной группе в мессенджере. От действий Корябина пострадали 20 детей.

Собранные следствием доказательства были признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор Корябину по следующим статьям: 17 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 16 эпизодов - п.п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ и 3 эпизодов - ч. 2 ст. 135 УК РФ.

Суд назначил Корябину 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Материалы его уголовного дела были расписаны на 50 томах.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве приговорили к 13 годам преподавателя ВШЭ за действия сексуального характера в отношении девочек 6 и 11 лет.