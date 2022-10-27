В Москве мужчина отправится в колонию на шесть лет за склонение подростка к краже у родителей более 3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черемушкинском районом суде Москвы вынесли приговор мужчине, который склонил подростка к краже денежных средств. Ущерб составил более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

30-летний Никита Босоногов признан виновным по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, а также в краже в особо крупном размере. Суд приговорил Босоногова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«В начале марта 2021 года Босоногов склонил знакомого 13-летнего подростка к похищению денежных средств, принадлежащих родителям последнего, и дальнейшей передаче ему, обещая при этом часть похищенных денежных средств передать несовершеннолетнему. И 7 апреля 2021 года подросток похитил из квартиры по месту жительства принадлежащие отцу 3 млн руб., а также снял 100 тыс. руб. с банковского счета, открытого на имя отца, после чего передал их мужчине, ожидавшему в заранее оговоренном месте», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, подросток добровольно отправился со злоумышленником по автодороге «Пермь - Екатеринбург» в сторону границы с Казахстаном, попав под его влияние. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына, и те в ходе розыска обнаружили мальчика и осужденного в Свердловской области.