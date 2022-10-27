Москвичам рассказали как вести себя с «пьяными» снегирями

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В Москве начался сезон «пьяных» снегирей - птицы наедаются перебродивших ягод, отчего их поведение становится нестандартным: они падают с деревьев, неподвижно лежат или очень странно передвигаются. В издании msk1.ru рассказали о том, как вести себя с такими «алкоголиками».

Чаще всего снегири едят ягоды рябины и калины, а во время перепадов температур они начинают бродить, и в плодах накапливается этиловый спирт. От него птицы и пьянеют, а затем становятся лёгкой добычей для бродячих кошек, домашних животных, живодёров и других опасностей. Об этом рассказала зоолог, кандидат биологических наук Елена Анашкина.

- Если вы находите такую пташку где-то в парке, то ничего страшного нет. Ее, конечно, лучше оставить в природной среде и переложить их куда-то на траву или на газон, — говорит эксперт.

Если же птица встретится вам в городе - стоит обезопасить её от стеклянных витрин, дорог и животных, которые могли бы позариться на беззащитного снегиря. Для этого его следует поместить в тёмную коробку, в которой не будет холодно, и выпустить через пару часов. К слову, также наесться перебродивших ягод могут и другие птицы, например дрозды, скворцы и свиристели.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие птицы покинут Москву на зиму, а какие останутся в городе до весны.