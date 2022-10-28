Ко дню основания «Мосинжпроекта» на Троицкой линии метро стартовала очередная тоннелепроходка

Фото: АО «Мосинжпроект»

В столичном метро продолжается строительство Троицкой линии. На ее центральном участке между будущими станциями «Академическая» и «Крымская» к проходке левого перегонного тоннеля приступил тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия». Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, событие приурочили ко дню основания Группы компаний «Мосинжпроект».

«Старт ТПМК состоялся накануне 64-й годовщины со дня основания «Мосинжпроекта», который сегодня участвует в реализации ключевых градостроительных программ столицы, - отметил заммэра. - В частности, в решении важной задачи по интеграции новых территорий Москвы в транспортный каркас города путем создания новой радиальной линии метро», - сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, трасса тоннеля пройдет вдоль улицы Дмитрия Ульянова до Новочерёмушкинской улицы, далее вдоль Большой Черёмушкинской улицы до 5-го Загородного проезда, пересечет Севастопольский проспект и действующую платформу МЦК. Шестиметровый ТПМК «Наталия» прокладывает левый перегонный тоннель от «Академической» до «Крымской» длиной более 2,2 километра в почвах из мелких пылеватых песков с включением песчаника.

Как пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, тоннелепроходка пройдет на глубине порядка 20 метров.

«Ранее «Наталия» была задействована при строительстве тоннелей Солнцевской и Большой кольцевой линий метро», - уточнил глава инжинирингового холдинга.

По его словам, ГК «Мосинжпроект» строит тоннели и станционные комплексы на двух участках Троицкой линии. На первом из них завершилась проходка всех тоннелей от «Новаторской» в сторону Коммунарки, ведется их обустройство и строительство пяти станций.

«На центральном участке строящейся ветки недавно завершилась проходка обоих тоннелей перегона «Вавиловская» - «Новаторская», - добавил Кравцов. - Сейчас на Троицкой линии работают еще четыре ТПМК. Из них два проходят перегон между «ЗИЛ» и «Крымской». Еще два соединяют тоннелями «Вавиловскую» с «Академической». Также началось активное строительство всех четырёх станционных комплексов – «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская».

НА ЗАМЕТКУ

Перспективная Троицкая линия метро:

- порядка 40 километров длиной;

- соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы;

- обеспечит удобными маршрутами проживающих около новых станций порядка 1 миллиона человек, а также еще несколько сотен тысяч из тех, кто здесь работает или учится.

ИСТОРИЯ

Группа компаний «Мосинжпроект» ведет свою историю с 28 октября 1958 года, когда был основан одноименный проектный институт. Сотрудники «Мосинжпроекта» стали участниками создания многих объектов инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы.

С 2011 года Группа компаний – один из участников ключевых градостроительных программ столицы, включая строительство новых линий и станций столичного метро.

Сегодня ГК «Мосинжпроект» - один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Он входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Компания является лидером ведущих отраслевых рейтингов и обладателем престижными отечественных и международных наград.