Свыше 3,5 тыс стикеров с российским триколором украсят составы метро в Москве к 4 ноября Фото: Департамент транспорта Москвы

В московском метрополитене начали размещать стикеры с российским триколором на головных вагонах поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта столицы. Ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, планируется разместить более 3,5 тысячи изображений флага РФ на поездах.

- В честь Дня народного единства мы размещаем наклейки с государственным флагом России на головных вагонах поездов метро. Более 3500 стикеров украсят составы. А 4 ноября на транспортной инфраструктуре пассажиров ждут праздничные мероприятия, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве выпустили лимитированную серию карт «Тройка» тиражом в 5 тыс. экземпляров к юбилею Российского джаза. На картах изображены типичные для направления джаза музыкальные инструменты — духовые, струнные, а также виниловая пластинка.