Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы из Москвы в центр России Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Владимирович Путин заявил, что разговоры о переносе столицы из Москвы в центр России были, однако он не видит в этом необходимости.

«По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет», — сказал Владимир Владимирович.

Он также отметил, что под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, многие проблемы города решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин упростил назначение детских пособий молодым семьям мобилизованных в Москве. Выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи.