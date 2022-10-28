Ефимов: В Москве ещё более 12 тысяч семей участников реновации оформили право на квартиры

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о регистрации права на квартиры для участников реновации. Новоселье в этом году отметили уже более 13 тысяч столичных семей.

«Из них 12,1 тысячи зарегистрировали право собственности в Росреестре, - отметил заммэра. - Остальные заключили с городом договоры социального найма».

По его словам, при желании участники реновации, живущие в квартирах по соцнайму, вправе при переезде в новостройку оформить полученные квадратные метры в собственность. Нужно лишь отдать письменное заявление специалистам Департамента городского имущества в Центре информирования. Всего в этом году было 682 таких обращения. Подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Сейчас в топ-5 округов с наибольшим количеством регистраций права собственности на новое жилье реновации вошли:

- юго-восток – 3165;

- юг - 1389;

- юго-запад – 1234;

- север - 1179;

- запад - 1090.

ВАЖНО

Для новостроек реновации Росреестр делает максимально удобным весь учетно-регистрационный процесс. Например, при постановке на кадастровый учет оформляется одновременная регистрация прав собственности на все помещения. При подаче документов в бумажном виде их оформление длится не более трех рабочих дней, в электронном - в течение одного дня.

«В январе – сентябре по программе реновации Росреестр присвоил кадастровые номера 45 жилым домам в разных округах Москвы, - сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. - Их общая площадь - 985 тысяч квадратных метров».

Больше всего прошедших процедуру оформления домов оказалось в Южном округе - 8 жилых зданий. За ним идут Восточный и Юго-Восточный округа - по семь домов, а также Юго-Западный округ - 6 домов.

НА ЗАМЕТКУ

Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года. В ней участвует около миллиона москвичей. Под расселение попали 5175 домов. Для будущих новостроек подобрана 561 стартовая площадка.

Жители получают квартиры с улучшенной отделкой, сантехникой, электроплитой, светильниками. На первых этажах новостроек могут разместиться, например, службы быта, магазины, отделения банков, творческие студии. В благоустроенных дворах - детские и спортивные площадки, зоны отдыха, деревья и кустарники.