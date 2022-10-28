На знак отличия «Волонтер Москвы» претендуют более тысячи человек

Этот знак отличия был учрежден Правительством Москвы в июне 2022 года. Его вручат тем, кто больше всего времени посвятил добрым делам. Волонтерский стаж номинантов должен быть не менее двух лет. Экспертный совет при этом будет учитывать также уровень мероприятий, волонтерских и благотворительных проектов, в которых участвовали претенденты, — от районного до международного.

Сейчас на рассмотрении жюри более 1000 заявок с именами волонтеров, которых предлагают поощрить знаком отличия «Волонтер Москвы». Их прислали образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и бизнес. Но из всех претендентов экспертный совет отберет лишь 30. Кстати, награду можно получить только один раз.

- Сегодня к волонтерскому движению присоединились уже больше 835 тысяч горожан, - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. - Столица ценит неравнодушие, активность и вклад волонтеров в ее развитие. Знак отличия будет вручаться впервые. Его получат те, кто всегда готов прийти на помощь и оказать поддержку.

Награждение в торжественной обстановке пройдет в декабре. Сам знак сделают из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне расположится рельефное изображение основного элемента герба Москвы — святого Георгия Победоносца. Также на медали изобразят контур сердца, заполненный красной эмалью. На оборотной стороне по центру будут надписи рельефными буквами: «Волонтер Москвы» и «Правительство Москвы».

Ознакомиться с подробной информацией о порядке присвоения почетного знака можно на сайте Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Больше о волонтерстве и добровольческих мероприятиях можно узнать на сайте «Мосволонтер».