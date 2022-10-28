Ефимов: в «Технополисе «Москва» будут производить биопрепараты, которые позволят лечить язвы, раны и ожоги

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания-резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" "Акрус Биомед" разработала клеточные препараты для лечения тяжело заживающих ран, язв и обширных ожогов. Как установлено по итогам исследований, новинка позволяет восстановить кожные покровы в кратчайшие сроки, причем без рубцов.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выпуск нового лекарственного средства, не уступающего зарубежным аналогам, запланирован на четвертый квартал 2022 года.

Первая партия пройдет клинические испытания на животных и добровольцах, после чего планируется начать ее массовый выпуск. С 2024 года "Акрус Биомед" намерена производить порядка шести тысяч единиц в месяц. В компании отмечают, что в производстве задействуют около 60 высококвалифицированных специалистов.

На основании новейших разработок, в которые вложено более 320 млн рублей, будет зарегистрирован широкий перечень новых препаратов данного типа, в том числе для устранения рубцов и лечения онкологических заболеваний, реабилитации после инфарктов мозга, коронавируса и других тяжелых болезней.

Гендиректор "Акрус Биомед" Игорь Абашин отметил удобное расположение производства на площадке "Печатники", которая находится на юго-востоке Москвы. По его словам, географическое положение позволяет в полной мере использовать логистические возможности, инфраструктурные, инженерные и кадровые ресурсы особой экономической зоны столицы, центральные транспортные магистрали города.

"Отдельно стоит отметить близкое расположение предприятия к потенциальным заказчикам – профильным медучреждениям столицы", - добавил Абашин.

Напомним, компания получила статус резидента особой экономической зоны столицы в 2019. Предприятие освобождено от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для него снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых им товаров не взимаются таможенные сборы.

Как ранее писал сайт KP.RU, ученые поняли, как избавить человечество от облысения и седины. Эксперименты, которые ведут японские исследователи из Йокогамского национального университета – пока на мышах, дают ощутимые и видимые результаты.

Экспериментируя, они культивируют волосяные фолликулы – эдакие мешочки или луковицы, как их еще называю, из которых, собственно, и вырастают волосы. Эти семена, если так можно выразиться, получают из эмбриональных клеток мышей. «Проращивают» в пробирках, а потом пересаживают взрослым, но лысым мышам – специально выведенным. Фолликулы, сформировавшиеся вне тела, приживаются и дают всходы – полноценные волосы.