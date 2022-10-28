Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская награждена за вклад в развитие строительной отрасли

Фото: предоставлено пресс-службой Стройкомплекса г. Москвы

Премия «За вклад в развитие строительной отрасли» вручена в столице председателю Москомархитектуры Юлиане Княжевской. Награда учреждена некоммерческой ассоциацией REPA (Real Estate Professional Association), объединяющей профессионалов маркетинга в сфере недвижимости.

«Важность работы Москомархитектуры сложно переоценить: достаточно взглянуть на колоссальное преображение нашего города, - сказала Княжевская. - Он стал живым, улицы – уютными, а транспорт – современным и безопасным».

По ее словам, премия стала признанием заслуг всего ведомства и стимулом к новым свершениям.

«Мы готовы продолжить работу на благо москвичей, ориентироваться на их потребности и запросы жить в комфортной среде», - отметила глава Москомархитектуры.

Напомним, за восемь лет в своей должности Юлиана Княжевская наладила работу по подготовке градостроительной документации различного уровня – от крупных генеральных планов, проектов развития территорий до локального градостроительного плана земельного участка. При этом была проведена огромная работа по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ).

Среди подготовленных Комитетом документов - проекты планировки территорий и концепции развития таких ключевых транспортных систем, как Большая кольцевая линия метро (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Сюда также входят крупные магистрали и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Приоритетом для Москомархитектуры стала и реорганизация промзон «ЗИЛ», «Серп и молот», «Большой Сити», «Южный порт», развитие новых территорий, создание общественных пространств и проекты благоустройства набережных Москвы-реки.

Юлиана Княжевская также курирует работу Москомархитектуры по реформированию законодательства в области градостроительства, снижению административного давления на бизнес и реализации мер поддержки участников строительной отрасли в условиях действующих ограничений.

Премии RЕПУТАЦИЯ удостаиваются руководители и лидеры своих команд, чья работа, по мнению бизнес-сообщества, не только обеспечивает успешность и устойчивость компаниям, в которых трудятся эти топ-менеджеры, но и формирует вектор развития отрасли в целом.