Гидрометцентр: гололедица и мокрый снег возможны в ночь на 31 декабря 2022 года в Москве

Гололедица и мокрый снег возможны в ночь на понедельник, 31 декабря Фото: REUTERS

Гололедица и мокрый снег возможны в ночь на понедельник, 31 декабря, в Москве. Температура воздуха будет колебаться от минус трех до плюс двух, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

«Понижение температуры от минус трех до плюс двух в ночь на понедельник. Может быть местами гололедица и осадки, но небольшие. Возможен мокрый снег, потому что где-то плюс еще может остаться, где-то минус, но в небольшом количестве», - отметила Макарова.

Макарова отдельно добавила, что количество осадков будет небольшим, а температура будет динамичная.

Ранее KP.Ru со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца сообщал, что ночь на 30 октября станет самой тёплой в Москве за последние 75 лет. После потепления Московский регион полностью погрузится в предзимние холода.