Участникам «Абилимпикса» с инвалидностью помогут с поиском работы в Москве

Главная цель движения - сформировать у работодателей представление о сотрудниках с инвалидностью не как о людях с ограниченными возможностями, а как о людях с уникальными возможностями Фото: Shutterstock

Московская служба занятости окажет участникам и гостям чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» помощь в поиске работы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, которое помогает участникам с инвалидностью на предмет профориентации, социализации и трудоустройства. Россия стала членом «Абилимпикса» в 2015 году. Главная цель движения - сформировать у работодателей представление о сотрудниках с инвалидностью не как о людях с ограниченными возможностями, а как о людях с уникальными возможностями.

С 28 по 31 октября служба занятости будет помогать участникам с составлением резюме, подготовкой к собеседованию и поиском подходящей работы. Для представителей бизнеса подготовили деловую программу по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью.

Участие в «Абилимпиксе» вдвое повышает возможности успешно найти работу. Соискателей ждет полезный опыт по прохождению всего пути для успешного трудоустройства - от диагностики и составления резюме до подбора вакансий и встреч с работодателями.

Ранее KP.Ru сообщал, что в «Технополисе «Москва» будут производить биопрепараты, которые позволят лечить язвы, раны и ожоги. В разработку компания «Акрус Биомед» вложила 320 млн рублей.