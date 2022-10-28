В Telegram запустили сервис «Торговый сбор Москва» для помощи предпринимателям

Разработчики сервиса ожидают, что чат-бот будет прежде всего востребован у малого бизнеса и ИП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мессенджере Telegram появился виртуальный помощник, который отвечает на вопросы по уплате торгового сбора. Чат-бота запустило Правительство Москвы. С его помощью предприниматели могут получить информацию о торговом сборе, рассчитать ставку этого местного налога для своего объекта.

— Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» предназначен для предпринимателей, ведущих торговую деятельность в столице. Пользователям ресурса доступны справочная информация о торговом сборе, регулирующие нормативные акты, актуальные изменения в законодательстве, а также возможность быстро и в удобном формате получить ответы на интересующие вопросы. Кроме того, с помощью сервиса предприниматель может определить ставку торгового сбора по принадлежащим ему объектам в зависимости от их типа и местоположения, а указав ИНН – узнать о наличии актов выявления нового объекта обложения торговым сбором или нахождении в Списке неплательщиков, – сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Мария Багреева.

Разработчики сервиса ожидают, что чат-бот будет прежде всего востребован у малого бизнеса и ИП. Такие предприниматели в силу высокой занятости своим делом не всегда успевают оперативно отслеживать актуальные требования законодательства и налоговых органов. В Правительстве рассчитывают: своевременное информирование предпринимателей поспособствует повышению финансовой грамотности, станеточередным действенным методом профилактики налоговых нарушений.

В разработке сервиса участвовали специалисты Департамента экономической политики и развития Москвы, а также Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города.

— Ежегодно мы выявляем предпринимателей, которые своевременно не уплачивают торговый сбор. Чтобы представителям бизнеса было проще узнавать о действующих нормах и избегать ошибок, мы запустили удобный информационный сервис в «Телеграме». Рассчитываем, что этот профилактический инструмент позволит снизить количество нарушений в части уплаты торгового сбора, – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

СПРАВКА «КП»

Торговый сбор ввели в Москве в июле 2015 года. Это фиксированный обязательный платеж для организаций и индивидуальных предпринимателей, функционирующих в сфере торговли. Он позволил городу выровнять уровень налоговой нагрузки в данной отрасли, обеспечить здоровую конкуренцию, создать стимул для легализации бизнеса.