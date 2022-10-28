Небольшой дождь и около +10 градусов тепла ожидаются в Москве 28 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно последним прогнозам, в пятницу, 28 октября, над Москвой ожидается плотная облачность. Местами пойдёт небольшой дождь, но зато будет достаточно тепло для конца октября. Об этом говорят данные Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве на 28 октября будет держаться в пределах +8-10 градусов тепла, в то время как небо будет плотно затянуто тучами без проблесков. Местами ожидается небольшой дождь, ветер не сильный - от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь же на 29 октября температура станет даже лучше, поднявшись в среднем на один градус по сравнению с ночью 28 октября (+7-8 градусов тепла), но вот дождь заметно усилится, и будет лить на протяжении всего дня.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ожидается серьёзное похолодание уже в конце текущей недели, 30 октября. Температура воздуха снизится до +4 градусов после нескольких дней стабильных +10 тепла.