Михаил Дегтярев обсудил мощности «КнААЗ» с главой госкорпорации «Ростех»

Глава региона встретился с Сергеем Чемезовым. Фото: правительство Хабаровского края

Одним из ключевых пунктов рабочего визита Михаила Дегтярева в Москву стала встреча с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Стороны обсудили дальнейшие планы по развитию компании на территории Хабаровского края.

Направление, которому точно будет уделено пристальное внимание, – наращивание производственных мощностей авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, так как предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. Кроме того, продолжится работа по скорому запуску импортозамещенной версии самолета Superjet 100.

На повестке оказался и вопрос выполнения соглашения по социально-экономическому партнерству, заключенного между правительством края и компанией «Ростех».

- Отдельно обсудили тему строительства набережной в Комсомольске-на-Амуре, которое ведет одна из структур госкорпорации. Сегодня объемы работ методично наращиваются после их приостановки в 2019 году прежними подрядчиками, - пояснил Михаил Дегтярев.

Соглашение направлено на оказание обоюдного эффекта. С помощью корпорации в городе Юности создаются новые рабочие места, а регион, в свою очередь, работает над созданием инфраструктуры и комфортных условий для подготовки и эффективной работы квалифицированных кадров.