Москвичи обращаются за госуслугами и пользуются сервисами в сфере земли и имущества около 1,3 миллиона раз в год

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сегодня, 28 октября, на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию Департамента городского имущества Москвы, стала известна статистика обращений в ведомство за различными услугами. Данные озвучил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.

«Ежегодно москвичи и представители бизнеса пользуются ими около 1,3 миллиона раз, - сообщил Гаман. - Город предоставляет 28 государственных услуг, а также около 20 различных сервисов в имущественно-земельной сфере. Почти все они доступны онлайн на портале mos.ru».

Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, с помощью mos.ru представители бизнеса могут получить данные о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с Департаментом городского имущества, обратиться за получением льгот, заказать различные документы и многое другое.

Москвичи могут узнать номер в очереди на улучшение жилищных условий, встать на жилищный учет, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость.