За сутки в Москве зафиксировали 762 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 762 случая заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 762 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в городе выявили 928 инфицированных, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 28 октября.

В стационары попали 116 москвичей, еще 823 пациента вылечились от ковида, девять человек умерли. С начала пандемии COVID-19 в столице зафиксировали 3 228 799 случаев заражения, выздоровели 3 037 977 жителей.

Всего в России за сутки выявили 7606 новых случаев ковида, госпитализировали 1268 россиян, 11 658 пациентов вылечились от инфекции, умерло 78 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи смогут привиться назальной вакциной «Спутник V». Препарат начал поступать в столичные медицинские учреждения. Прививку можно получить в поликлиниках по предварительной записи, а также без предварительной записи в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больницы. Назальная вакцина подойдет для ревакцинации от COVID-19.