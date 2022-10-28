ЦОДД порекомендовал водителям Москвы сменить резину из-за приближающихся заморозков

ЦОДД: Водителям Москвы рекомендуется сменить резину из-за приближающихся заморозков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилистам из Москвы рекомендуют уже сейчас подумать о том, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю. Такую рекомендацию дал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД в связи с грядущим похолоданием и риском гололедицы, сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Согласно рекомендациям ведомств, менять резину следует в период, когда температура воздуха стабильно снижается до +5-7 градусов по Цельсию. Также водителям напомнили ряд базовых правил: убедитесь в том, что ваш бак полон «незамерзайки»; убедитесь, что высота протектора ваших шин не менее 4 мм; не забудьте отбалансировать колёса; всегда соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

Водителей настоятельно просят не откладывать вопрос замены резины до первого гололёда и заняться этим уже сейчас, пока дороги ещё не покрылись ледяной коркой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что согласно статистике Дептранса, водители московских каршерингов стали значительно реже попадать в аварии.