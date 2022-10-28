Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог москвичам избавиться от 600 тонн предметов за год

Все предметы, которые жители города сдают в сервис, как правило, отправляются на переработку и затем их запчасти или материалы используются как вторсырьё Фото: Shutterstock

Начавший работать в Москве год назад сервис «Вывоз ненужных вещей» помог жителям столицы вывезти около 600 тонн старой бытовой техники и прочих предметов, которые захламляют квартиру. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Как правило, москвичи сдают в сервис старые газовые и электрические плиты, холодильники и стиральные машины, однако работники «Вывоза ненужных вещей» встречали и чугунные ванны, посудомоечные машины, старые автомобили.

Все предметы, которые жители города сдают в сервис, как правило, отправляются на переработку и затем их запчасти или материалы используются как вторсырьё. Такая судьба ожидает примерно 85% от всего объёма вывозимой техники и вещей. Их отправляют на завод, где специальное оборудование рубит металл. Далее из него, например, изготавливают арматуру, строительные профили и трубы.

Всего за год сотрудники сервиса забрали из квартир около 600 тонн предметов. Так, стиральных машин сдали 6,8 тыс. единиц и почти столько же - холодильников. Почти 5 тыс. газовых и электрических плит, 956 посудомоечных машин, 488 чугунных ванн, 412 железных дверей и 134 стальные ванны - почти всё это отправилось на переработку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве производитель канцелярии из вторсырья планирует нарастить объёмы переработки вдвое.